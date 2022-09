Het KNMI waarschuwt woensdagavond voor plaatselijk dichte mist in het noorden en midden van het land. Voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel geldt code geel. De mist ontstaat in de nacht en verdwijnt pas in de loop van donderdagochtend.

Plaatselijk kan het zicht minder dan 200 meter zijn. Het KNMI waarschuwt dat de mist plotseling kan ontstaan en adviseert weggebruikers hun snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.