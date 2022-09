Sander Dekker gaat Rotterdams ziekenhuis besturen

Voormalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker wordt met ingang van volgend jaar bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis, meldt dit Rotterdamse ziekenhuis.

Hij heeft er veel zin in: “Het Maasstad Ziekenhuis is een ambitieus en vooruitstrevend ziekenhuis op misschien wel één van de meest uitdagende plekken van Nederland. Hier kan goede zorg echt het verschil maken.”

De oud-bewindsman, bestuurskundige van huis uit, gaat nauw samenwerken met bestuurder Wietske Vrijland en die verwacht daar veel van, gezien Dekkers “ervaring met complexe vraagstukken en zijn verbindingskracht”.

Dekker kwam dit jaar in het nieuws door een ernstig fietsongeluk in de duinen, waardoor hij wekenlang in het ziekenhuis en een revalidatiecentrum moest doorbrengen. Het was overigens niet de eerste keer dat hij als sportfietser flink gewond raakte.