Boeren, Rutte en ministers reageren positief na ‘stikstofontbijt’

Boerenorganisaties, premier Mark Rutte en de ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Piet Adema (Landbouw) zeggen een constructief gesprek te hebben gehad over stikstof tijdens een ontbijt in het Catshuis. De boeren hopen dat goed naar hun punten is geluisterd als het kabinet vrijdag met de eerste officiële reactie komt op het recent uitgebrachte advies van Johan Remkes. Ook het idee van een landbouwakkoord viel meermaals.

De boerenleiders waren woensdagochtend op bezoek in de officiële ambtswoning van de minister-president om met de genoemde bewindslieden het stikstofbeleid door te spreken, alsook het advies hierover van bemiddelaar Remkes. Het kabinet volgt zo al één aanbeveling op van de VVD-coryfee, namelijk om vaker te overleggen met de boerenorganisaties. Bij de gesprekken zijn onder meer Farmers Defence Force (FDF), LTO Nederland en Agractie aanwezig.

Het kabinet heeft volgens Kemp “de juiste intenties” uitgesproken, hoopt dat “deze intenties worden omgezet in daden” en wacht daarvoor de kabinetsreactie op vrijdag af. FDF noemde verplichte onteigening van boerenbedrijven voor de gesprekken onbespreekbaar. Op dit punt wilde Van der Wal niet vooruit lopen. Sjaak van der Tak van LTO is ook zeer tegen gedwongen uitkoop, maar heeft niet de indruk dat het kabinet hier op aan wil sturen. Hij hoopt op een landbouwakkoord tussen boeren en het kabinet. Ook de ministers hopen tot concrete afspraken te komen.

Van der Wal noemt de gesprekken “constructief”. Ze zegt vooral te hebben geluisterd naar de boeren en noemt het ontbijt nadrukkelijk “geen charmeoffensief”. Zij en haar mede-kabinetsleden gingen het gesprek aan om te horen hoe de boeren “de denklijnen van Johan Remkes duiden”, aldus de stikstofminister. “Dat nemen we mee richting vrijdag als we met onze eerste reactie komen.”

Adema heeft de “indruk dat dit een start mag zijn voor een hernieuwde samenwerking met de agrarische sector”. De onlangs aangestelde landbouwminister bespeurt bereidheid om mee te werken aan de reductie van stikstof bij de boeren. “Maar ze zeggen wel: geef ons nou een beeld van onze toekomst voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen”, zegt de bewindsman, die zijn ambitie herhaalt de boeren dat toekomstperspectief te bieden.

In een reactie op Twitter spreekt ook Rutte de hoop uit het stikstofprobleem samen met de boeren te kunnen oplossen. “We moeten en willen samen stappen zetten om te werken aan de toekomst van de landbouw”, schrijft de premier.