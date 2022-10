OM: veel verdachten boerenprotesten zijn zelf geen boer

De meesten van de ongeveer dertig verdachten die in het noorden van het land zijn aangehouden bij de boerenprotesten, zijn zelf geen boer. Dat zegt persofficier van justitie Jan Hoekman van het parket Noord-Nederland in een interview met de Leeuwarder Courant. Deze mensen zijn volgens het Openbaar Ministerie vaak wel sympathisanten: vrienden, familieleden, loonwerkers of mensen die voor hun werk wel eens op een boerderij komen.

Volgens Hoekman voelen ze zich door de overheid in de steek gelaten, of het nu gaat om de toeslagenaffaire of het aardbevingsdossier. “Misschien nu ook wel weer bij de energiecrisis’’, zegt hij tegen de krant. “Als ik zou moeten zoeken naar een algemeen soort verklaring, dan zit het hem daar in: in een grote onvrede die in de samenleving heerst. Of je daar nou heel specifiek zelf slachtoffer van wordt of dat je gewoon een enorme sympathie voelt voor degene die daar slachtoffer van wordt, of gewoon omdat je demonstreren nu eenmaal leuk vindt en je altijd je vinger opsteekt. Dat zijn allemaal factoren die een rol kunnen spelen”, aldus de officier tegen de Leeuwarder Courant.

Hoekman wijst daarnaast op de rol van sociale media: “En dan heb je een makkelijke uitlaatklep die internet heet. Of een ogenschijnlijk redelijk onzichtbare uitlaatklep als het om een demonstratie gaat waar heel veel andere mensen rondlopen. (..) Er zullen bijvoorbeeld ook mensen zijn die zich makkelijk laten meeslepen.” Sommige verdachten zag het OM volgens Hoekman ook al bij coronademonstraties.

Afgelopen zomer waren er wekenlang boerenprotesten, met onder meer snelwegblokkades en afvaldumpingen. Door het hele land zijn meer dan honderd mensen opgepakt, van wie dus rond de dertig in Friesland, Groningen en Drenthe.