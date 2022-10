Kabinet komt met meldpunt voor buitenlandse intimidatie

Er komt een meldpunt voor buitenlandse intimidatie. Het gaat dan om buitenlandse overheden die hun (voormalige) onderdanen hier in Nederland lastigvallen, geld afpersen of onder druk zetten. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) wil met het meldpunt “in kaart brengen wat er gebeurt”.

De bewindsman noemde dergelijke intimidatie tijdens een debat in de Tweede Kamer over het mensenrechtenbeleid “onverkwikkelijk”. Hij gaat over het meldpunt overleggen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid. Onder anderen Kati Piri (PvdA) en Peter Valstar (VVD) sneden de intimidatie van de diaspora aan in het debat.

Verscheidene landen intimideren hun (voormalige) onderdanen in Nederland. China valt Oeigoeren lastig. In mei meldde het FD dat Russen in Nederland worden gebeld met de vraag waar hun loyaliteit ligt in de oorlog met Oekraïne. Maar ook Belarussen en Turken die hier verblijven zijn geïntimideerd. De ambassade van Eritrea heeft met dwang geld ingezameld bij landgenoten.