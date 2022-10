Zeer grote brand bij bloembollenbedrijf Den Helder onder controle

De zeer grote brand die donderdagavond uitbrak bij een bloembollenbedrijf aan de Nieuweweg in Den Helder is onder controle, meldt de veiligheidsregio. Urenlang trokken dikke, zwarte rookwolken over de plaats.

Vanwege de rook werd ook een NL-alert verstuurd. Deze is inmiddels ingetrokken.

Ongeveer dertig medewerkers waren in het pand toen het vuur uitbrak, maar zij konden op tijd wegkomen. Niemand raakte gewond. Het vuur woedde in meerdere loodsen van het bedrijf. Op beelden is te zien dat deze zijn verwoest. In het gebied vanaf de rotonde bij de Nieuweweg tot aan het station Den Helder Zuid is “asbestverdacht” materiaal aangetroffen. Dit wordt nog onderzocht, zei de veiligheidsregio eerder.

Vanwege de brand moest de Halloweenmarkt worden afgeblazen. Ook winkels moesten dicht. De brandweer zal nog enkele uren bezig zijn met nablussen.