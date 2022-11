Te tamme wolf van Hoge Veluwe kan niet naar dierentuin

De wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe die te tam is geworden, kan niet verplaatst worden naar een dierentuin. Wolvenroedels hebben een heel ingewikkelde familiestructuur en laten niet zomaar een heel andere wolf toe. Dat zou helemaal verkeerd kunnen aflopen, zegt Robin de Lange, directeur van Ouwehands Dierenpark in Rhenen. In die dierentuin wonen wolven samen met beren in een bosgebied van 2 hectare.

De wolf in het nationale park komt te dicht bij mensen. De provincie Gelderland wil de wolf afschrikken door het dier met verfballetjes te beschieten. Natuurorganisaties en wolvenkenners vinden dat dat onmiddellijk moet gebeuren omdat de situatie “acuut en gevaarlijk” is. Zij stellen dat verjagen snel succes moet hebben, anders moet de wolf verwijderd worden uit het park. Dat kan betekenen dat het dier wordt gedood.

De wolf, of mogelijk meer te tamme wolven, kunnen niet bij andere wolven worden ondergebracht. Voor veel groepen dieren geldt dat een alleenstaande vreemdeling niet welkom is, aldus De Lange. Een wolvengroep zit helemaal zeer complex in elkaar. Als de Veluwse wolf in het wolvenbos van Ouwehands zou worden losgelaten zou een grote chaos ontstaan.

Gelderland onderschrijft dat er haast geboden is met ingrijpen, aldus een woordvoerder, maar moet wachten op een ontheffing voor het gebruik van een paintballgeweer. Zo’n geweer is een wapen. De politie moet provinciale handhavers toestemming geven om het geweer te gebruiken. De ontheffing is op 27 oktober aangevraagd, maar nog niet verleend. “We grijpen liever gisteren dan vandaag in maar we moeten ons wel aan de regels houden”, aldus de provincie.

Hoe het kan dat de gewoonlijk schuwe wolf zelf naar mensen loopt, is nog onduidelijk. Dierenrechtenorganisatie De Faunabescherming beschuldigt de parkdirectie ervan dat er dierlijke resten als voedsel voor de wolven zijn neergelegd. De Faunabescherming wil dat die resten direct worden opgeruimd en dat een deel van het park tijdelijk wordt afgesloten voor publiek. De directie van De Hoge Veluwe is niet bereikbaar voor commentaar.