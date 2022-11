Nederland ziet niets in Brussels gasprijsplafond

Nederland ziet nog altijd niets in een prijsplafond voor gas, ook niet in de lichte variant die de Europese Commissie dinsdag te langen leste heeft voorgesteld. Ook als de vereisten zo streng zijn dat de prijslimiet in de praktijk nooit wordt toegepast, liggen er volgens het kabinet problemen op de loer, zeggen Haagse bronnen.

Nederland en onder andere bondgenoot Duitsland waarschuwen al van meet af aan tegen een prijsplafond en de commissie deelt hun twijfels. Onder druk van een meerderheid van de EU-landen stelde de commissie dinsdag dan toch een “marktcorrectiemechanisme” voor. Maar dat is gereserveerd voor zulke uitzonderlijke prijspieken dat het zelden van stal zal komen, constateren gefrustreerde voorvechters.

Ook het andere kamp is dus niet enthousiast. “Het concept in zijn huidige vorm heeft fundamentele gebreken”, stellen Haagse bronnen. Het kan weleens meer kwaad dan goed doen. Alleen al de invoering van de maatregel, zonder dat die echt in stelling wordt gebracht, kan bijvoorbeeld de aanvoer van gas al in gevaar brengen, meent het kabinet. Zo zouden leveranciers Europa links kunnen laten liggen en gashandelaars zouden in betalingsproblemen kunnen komen. De EU dreigt “de huidige crisis te vervangen door een nog grotere”.

De ambassadeurs van de EU-landen komen woensdag bijeen om het commissievoorstel te bespreken. Donderdag zijn hun energieministers aan de beurt, maar EU-bronnen verwachten niet dat zij het snel eens zullen worden.