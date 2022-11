Twee volwassenen en een baby zijn na een brand in een woning in Den Haag naar het ziekenhuis vervoerd. Ze hadden rook ingeademd, meldt de brandweer.

De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit in de woonkamer van de woning aan de Johannes Camphuijsstraat in de wijk Bezuidenhout. De brand was “kort maar hevig”, aldus de brandweer die uit voorzorg omliggende woningen had ontruimd.

De woning waar de brand woedde, liep aanzienlijke schade op en zal voorlopig niet bewoonbaar zijn.