Politie grijpt in bij boerenprotest voor provinciehuis Zwolle

De politie is donderdag rond het middaguur bezig de weg voor het provinciehuis in Zwolle vrij te maken bij een demonstratie van boeren. Op livebeelden is te zien dat een shovel tractoren aan de kant dringt. Een man die dat probeerde te voorkomen door ervoor te gaan staan, is opgepakt.

Enkele boeren hadden hun tractoren aan het einde van de ochtend geparkeerd op de Luttenbergstraat, die voor het provinciehuis van Overijssel langsloopt. De gemeente Zwolle had een deel van die straat afgesloten voor het verkeer, net als de weg ernaast, de Wethouder Alferinkweg.

Volgens actievoerder Rutger van Lier zijn nog honderden tractoren onderweg naar Zwolle. Ze gaan demonstreren tegen het opleggen van dwangsommen aan zogeheten PAS-melders. Dat zijn boerenbedrijven die stikstof uitstoten en daar geen natuurvergunning voor hebben. Eerst hadden ze die vergunning niet nodig en volstond een melding. Dat veranderde echter door de uitspraak die de Raad van State in 2019 deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Sindsdien is dit probleem voor veel bedrijven nog altijd niet opgelost.

Overijssel wil zelf eigenlijk helemaal niet handhaven, omdat de bedrijven buiten hun schuld niet beschikken over de juiste natuurvergunning. De rechter bepaalde eind november echter dat de provincie tot handhaving verplicht is. Veel boerenbedrijven zouden de dwangsommen niet kunnen betalen.

“Ze hebben precies gedaan wat de overheid van ze vroeg”, zegt Van Lier. Boeren vragen zich volgens hem af wat zij fout gedaan zouden hebben. “Het is alsof je een huis koopt waar later geen woonbestemming op blijkt te zitten”, vervolgt hij. Volgens hem zou de provincie ondanks de rechterlijke uitspraak de PAS-melders niet moeten aanpakken. “We moeten niet regels boven mensen stellen. Provinciebestuurders kunnen ook zeggen: dit is de wereld op zijn kop, Den Haag moet een oplossing zoeken, of we gaan zelf een oplossing zoeken.”

Aan die oplossing wordt in Den Haag al een tijd naarstig gewerkt. Het kabinet wil de PAS-melders alsnog aan een vergunning helpen. Een van de moeilijkheden is dat daarvoor genoeg ‘stikstofruimte’ moet worden gevonden.