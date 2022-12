Jetten: tegemoetkoming huishoudens met blokaansluiting is klaar

De steunregeling voor mensen met een blokaansluiting is klaar, laat minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) weten aan de Tweede Kamer. Hij zal volgende week bekendmaken hoe de tegemoetkoming er precies uit gaat zien. Die is volgens hem vergelijkbaar met de regeling voor het prijsplafond voor stroom en gas.

Ongeveer 700.000 mensen hebben een blokaansluiting. Deze huishoudens kunnen geen gebruik kunnen maken van het prijsplafond. Het gaat hier om huishoudens die een gas-, warmte- of stroomaansluiting delen, zoals flats, studentenhuizen of woongroepen.

Het prijsplafond voor stroom en gas gaat op 1 januari in, zo herhaalde Jetten zijn eerdere verwachting. Hij heeft met de energiebedrijven afgesproken dat er geen overwinsten worden gemaakt. Er is per bedrijf gekeken naar de winstmarges van de afgelopen vier jaren. Als ze daar boven komen, moeten ze geld terugbetalen.

Met het prijsplafond betalen huishoudens en een deel van de bedrijven tot een bepaald verbruik de ‘oude’ energieprijs. Daarboven betalen ze de huidige prijs. Het kabinet is hier naar verwachting ongeveer ruim 13 miljard euro aan kwijt. De regeling geldt voor 2023. In mei hoopt Jetten te komen met voorstellen voor meer gerichte regelingen die in 2024 kunnen gaan gelden.