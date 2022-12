NS breidt proef met e-bikes uit naar Maastricht

De NS breidt de proef met het verhuren van elektrische ov-fietsen uit naar Maastricht. Vanaf 13 januari worden er op station Maastricht aan treinreizigers dertig elektrische ov-fietsen te huur aangeboden.

De NS begon op 30 september met de proef op station Driebergen-Zeist. Daarna werd de proef uitgebreid naar de stations Arnhem en Groningen. “Maastricht is het laatste station dat wordt toegevoegd aan deze pilot”, zegt een NS-woordvoerster. Eind 2023 gaat de NS kijken of de proef wordt voortgezet en/of uitgebreid. Bij de evaluatie kijkt de NS onder meer naar het aantal mensen dat de e-bikes gebruikt en het aantal kilometers dat ze er mee afleggen.

De NS doet de proef om te onderzoeken of de e-bike aan de wensen van de reizigers voldoet en een waardevolle aanvulling is op de verhuur van de gewone ov-fiets. Het kost 10 euro per keer (per 24 uur) om een e-bike te huren. Met een volle accu kan op de zogenoemde eco-ondersteuningstand maximaal 110 kilometer worden gefietst. De fietsen kunnen maximaal 25 kilometer per uur en de accu’s worden opgeladen met 100 procent groene stroom, stelt de NS.