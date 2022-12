Weeronline: verraderlijk glad door ijzel en sneeuw

Het kan in het noorden van het land en langs de westkust donderdagochtend “verraderlijk glad” zijn door ijzel en (natte) sneeuw, meldt Weeronline. Eind van de middag en donderdagavond is er opnieuw kans op gladheid. Dit geldt als eerste weer voor het noordwesten, maar later ook in het binnenland.

Donderdagochtend geldt op veel plekken code geel, en ook voor donderdagavond kondigt het KNMI in bijna heel Nederland, op Limburg en de Waddeneilanden na, code geel af wegens gladheid.

Weeronline meldt dat het bijna overal vriest, met -3 graden in Amsterdam, -2 in Leeuwarden en -9 in het zuidoosten. Lichte buien zorgen in het noorden en langs de westkust voor gladheid. In de noordelijke kustregio’s en de plekken aan zee vlak langs de westkust is er gedurende de ochtend kans op een enkele winterse bui. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog. De zon gaat flink schijnen, aldus Weeronline.

Rijkswaterstaat is donderdagochtend aan het strooien in de kop van Noord-Holland, Friesland en Groningen, laat een woordvoerder weten. In de nacht van woensdag op donderdag zijn strooiwagens veel de weg opgegaan in de kustprovincies.

Donderdagmiddag is er vooral kans op een lokale winterse bui in de kustregio’s. Vanaf zonsondergang neemt de kans op gladheid door bevriezing en buien vanuit het noordwesten weer toe. In eerste instantie geldt dit vooral voor het noorden van het land en in Noord-Holland en delen van Zuid-Holland. Maar daarna kunnen een paar buien ook verder het land indringen, zegt Weeronline. In het zuidoosten, het oosten van Brabant en Limburg is de kans op gladheid door buien klein.