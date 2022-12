Vuurwerkvrije gemeenten bereiden zich voor op jaarwisseling

Zeker tien gemeenten waar met oud en nieuw een vuurwerkverbod geldt, maken zich klaar om tijdens de jaarwisseling het verbod te handhaven. Zo worden er op sommige plekken extra politie, handhavers en vrijwilligers ingezet, en worden er alternatieve evenementen georganiseerd, zoals professionele vuurwerkshows.

In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Nijmegen en Apeldoorn geldt dit jaar een vuurwerkverbod. In 2020 en 2021 was dat in het hele land zo wegens de coronacrisis. Dit is het eerste jaar dat vuurwerk weer is toegestaan, behalve in de gemeenten waar wel een verbod geldt.

In Rotterdam zien boa’s toe of het afsteekverbod wordt nageleefd. Zij werken hierin samen met de politie, die handhaaft op het in bezit hebben van vuurwerk. Wie toch vuurwerk afsteekt riskeert een taakstraf of een geldboete. De hoogte van het bedrag – afhankelijk van onder meer de hoeveelheid vuurwerk en of het al dan niet illegaal is – begint bij 100 euro en kan behoorlijk oplopen. Rotterdammers die toch knallend het jaar willen afsluiten en inluiden kunnen terecht bij het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug. Ook op het strand in Hoek van Holland en in de wijk Nesselande houdt de gemeente een vuurwerkshow.

In de naburige gemeente Schiedam zijn als preventieve maatregel in de periode rond de jaarwisseling in alle wijken onder meer vrijwilligers actief die ‘als ogen en oren’ in de wijk dienen. Daarnaast zijn er van 29 tot en met 31 december tot 20.00 uur jongerenwerkers aanwezig op ‘hotspots’ in de wijk.

Volgens Amsterdam is de handhaving van het verbod “een forse uitdaging”. Zo is er een beperkte capaciteit van de politie, en hebben zij het ook druk met andere taken. De hoofdstad denkt dat er meer nodig is dan alleen handhaving om Amsterdammers te bewegen om geen vuurwerk meer af te steken. Daarom worden dit jaar op meerdere plekken, verspreid over de stad, nieuwjaarsvieringen georganiseerd, bijvoorbeeld op het Museumplein.

Inwoners van Haarlem kunnen bij overlast van vuurwerk een melding doen bij de gemeente. “Wanneer uit het aantal meldingen blijkt dat er op specifieke plekken in de stad vaak vuurwerk wordt afgestoken, dan nemen we die plekken mee in de rondes die onze handhavers dagelijks door de stad afleggen.” Bepaalde plekken in Haarlem waar vorig jaar veel overlast was, worden al meegenomen in die dagelijkse ronde.

Nijmegen brengt samen met de politie en jongerenwerkers in beeld in welke buurten mogelijk overlast te verwachten is tijdens de jaarwisseling. De gemeente Apeldoorn organiseert drie grote shows met vuurwerk en drones. In Heumen, op de grens van Gelderland en Limburg, en in het naastgelegen Mook en Middelaar, met eveneens een verbod, rijdt een beveiligingsbedrijf controlerondes tijdens de jaarwisseling.