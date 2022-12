Kabinet wil uitspraken rechters nareizigers laten schorsen

Het kabinet gaat de Raad van State vragen de uitspraken te schorsen van diverse rechters die hadden bepaald dat familieleden van statushouders naar Nederland kunnen komen. Daarmee zetten de rechters een streep door de nareisbeperking van het kabinet.

Het kabinet heeft bij de Raad van State om een voorlopige voorziening aangevraagd. Dat heeft het gedaan afwachting van het hoger beroep, dat staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vrijdag al had aangekondigd.

Het gaat om statushouders die op 22 en 23 december in het gelijk zijn gesteld door vier verschillende rechtbanken. De rechters stelden stuk voor de stuk dat de nareisbeperking van het kabinet onwettig is en dat de familieleden van de statushouders die daarvoor naar de rechter waren gestapt naar Nederland mogen komen. De staatssecretaris wil hier een stokje voor steken, blijkt uit de brief die hij dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet donderdagmiddag of vrijdagochtend uitspraak in voorlopige voorziening, laat een woordvoerder van de Raad van State weten. In januari behandelt de Raad van State het hoger beroep van het kabinet. Een zittingsdatum is nog niet bekend.