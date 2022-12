Musea krabbelen op na twee dramatische jaren

Terwijl het coronavirus en de bijbehorende maatregelen in ons land meer en meer op de achtergrond raakten, kwamen er in de musea weer steeds meer bezoekers. De bezoekersaantallen zijn veelal nog niet te vergelijken met die van voor de pandemie, maar over het algemeen is de stijgende lijn ingezet, na twee dramatische jaren.

In 2021 trokken de musea samen slechts 12,3 miljoen bezoekers, ruim 2 miljoen minder dan een jaar eerder en 64 procent minder dan in 2019 voor de coronapandemie uitbrak.

Het Rijksmuseum in Amsterdam verwelkomde in 2022 ruim 1,7 miljoen mensen. Het trok onder meer de aandacht met de expositie Revolusi! Indonesië Onafhankelijk. Het museum, door de Hollandse meesters ook vaak een vast bezoekonderdeel voor buitenlanders, trok vorig jaar 625.000 bezoekers, nog minder dan het jaar ervoor. In 2019 waren het er nog 2,7 miljoen.

Sommige musea boekten toch records. Singer Laren zag met 213.000 nog nooit zoveel bezoekers. Dit is volgens het museum mede te danken aan een nieuwe collectie en dito vleugel. Museum Arnhem, dat een paar jaar dicht was wegens verbouwing en in mei weer openging, haalde in december de 100.000e bezoeker binnen en boekte daarmee ook een record.

Het Drents Museum in Assen, vaak goed voor een stevige publieksknaller, telde over 2022 circa 185.000 bezoekers, ruim meer dan in het pre-coronajaar 2019 toen de teller op 171.000 bleef steken. Grote trekpleister was Viva la Frida! – Life and art of Frida Kahlo.

Het Mauritshuis in Den Haag kreeg in het 200e jaar van zijn bestaan zo’n 400.000 bezoekers over de vloer. Het kreeg van de Frick Collection in New York het beroemde zelfportret van Rembrandt uit 1658 en nog een Vermeer te leen, wat meehielp.

Rijksmuseum Boerhaave in Leiden zag in 2022 de bezoekersaantallen ook weer stijgen tot ruim 85.000 bezoekers. Het wetenschapsmuseum is vol hoop voor 2023, als gememoreerd wordt dat het 350 jaar geleden is dat Antoni van Leeuwenhoek met zijn zelfgemaakte microscoop de microwereld ontdekte.

Museum Panorama Mesdag in Den Haag ontving ongeveer 85.000 bezoekers, nog maar 63 procent van het aantal van 2019, maar de belangstelling voor de expositie van Suze Robertson (1855-1922) maakte veel goed. Het Amsterdam Museum heeft, met onder meer de expositie van de Gouden Koets, op de hoofdlocaties 106.000 bezoekers getrokken. Het Bonnefantenmuseum in Maastricht telde meer dan 100.000 bezoekers. Het Kröller-Müller in Otterlo, dat een nieuw ontdekt schilderij van Fernand Léger vertoont, sluit het jaar 2022 af met 210.000 bezoekers.

Het Nederlands Openluchtmuseum, de publiekslieveling in Arnhem, kreeg 475.000 mensen aan de kassa.