Vuurwerkverbod werkt alleen bij één landelijke lijn

Een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling werkt alleen als er één landelijke lijn wordt getrokken. Het is een “niet te winnen wedstrijd” als maar een paar gemeenten een vuurwerkverbod hanteren. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls zondag. Nederland is te klein voor dergelijke verschillen in beleid, vindt hij.

Nijmegen was een van de twaalf gemeenten in Nederland met een vuurwerkverbod, maar zoals overal ging ook in Nijmegen rond de jaarwisseling een grote hoeveelheid knallers en pijlen de lucht in. “Het knalwerk was volgens mij wel minder en er waren ook wijken waar het echt rustig was. Maar het valt niet te ontkennen dat er fors is geschoten.”

Bruls stelt dat de gemeenten met een vuurwerkverbod veel last hebben gehad van de verschillende regimes die golden. “En als er dan ook nog een minister is die zegt dat het afschieten van sierpijlen een mooie traditie is, dan kun je daar niet tegenop. Dat maakt het naleefgedrag wel lastiger. Er moet echt een goed gesprek komen over hoe we in dit land de komende jaren met vuurwerk afsteken omgaan en hoe we dat gaan handhaven. Ik pleit voor een meerjarenplan.”

Nijmegen liet voor de jaarwisseling acht mensen oppakken wegens wangedrag met vuurwerk. Er is veel vuurwerk in beslag genomen. Tijdens de jaarwisseling heeft de politie niet ingegrepen. Vooraf was afgesproken dat dat alleen zou gebeuren bij grote excessen en die bleven volgens Bruls uit. “Het was echt wel minder, maar ik heb er toch gemengde gevoelens over. Het blijft een belachelijke nacht qua inzet van hulpverleners en incidenten. Dat moet echt rustiger en daarmee leuker kunnen.”