Verdachte zet bij aanhouding tanden in onderbeen agent

Een 35-jarige man heeft zondagavond een agent in het onderbeen gebeten toen agenten hem na zijn arrestatie in een politieauto wilden zetten.

De verdachte weigerde rond 22.45 uur een bar aan de Grote Marktstraat in Den Haag te verlaten. Nadat beveiligers de politie hadden gebeld wilde de man zich vervolgens buiten niet identificeren, ook bleef hij zich misdragen, volgens de politie.

Toen de man zich verzette bij zijn aanhouding en agenten geweld gebruikten om hem in de auto te zetten, zette hij zijn tanden in het onderbeen van de agent. Die heeft daaraan een “flinke bloeduitstorting” overgehouden. De verdachte is meegenomen naar het bureau en zit nog in de cel.