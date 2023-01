Opvanglocatie Zoutkamp langer dicht vanwege slecht weer

De tijdelijke opvangplaats voor vluchtelingen Marnewaard in het Groningse Zoutkamp blijft langer dicht vanwege de slecht weersomstandigheden. Dat laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten na berichtgeving van RTV Noord. De locatie werd vorige week gesloten vanwege de harde wind. Toen werden 254 mensen overgebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel en 138 mensen naar een opvanglocatie in Biddinghuizen.

Het COA beoordeelt donderdag of de opvanglocatie in Zoutkamp weer open kan. Voorlopig is er in Ter Apel in ieder geval genoeg plaats. Op dit moment verblijven daar zo’n 1500 mensen, terwijl er plek is voor 2000 vluchtelingen. Wel is het gedeelte waar asielzoekers die net aankomen uitgebreid vanwege de sluiting van Marnewaard. Er was plek voor 160 mensen, dat is uitgebreid naar 250.

Op de locatie in Zoutkamp is plek voor maximaal 700 vluchtelingen. Zoutkamp biedt een paar dagen opvang totdat Ter Apel plek heeft om de asielaanvraag te registreren. Asielzoekers die zich voor het eerst in Ter Apel melden krijgen een nummer. Daarmee kunnen ze worden opgeroepen. Vervolgens gaan ze naar Zoutkamp.