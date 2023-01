Arrestatie na dreiging die leidde tot extra beveiliging stadhuis

De politie heeft woensdagavond een 26-jarige man opgepakt op verdenking van bedreiging. In verband met deze bedreiging was de politie dinsdag en woensdag al “zichtbaar aanwezig” bij het stadhuis aan het Spui in Den Haag.

De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij meldde zichzelf bij het politiebureau.

Het stadhuis was alleen toegankelijk via de hoofdingang. Agenten die aanwezig waren droegen kogelwerende vesten. Vanwege de kerstvakantie zijn veel medewerkers niet in het stadhuis.