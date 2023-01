Bevolking groeit vooral door immigratie

De bevolking groeide in 2022 in de meeste Nederlandse gemeenten vooral door immigratie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In elke gemeente was het aantal immigranten hoger dan het aantal emigranten.

In negen van de 344 gemeenten daalde het aantal inwoners, dat is minder dan in de voorgaande jaren, want in 2020 lag dit nog op 61. Deze gemeenten lagen vooral aan de randen van Nederland, dus aan de kust of bij de grenzen met Belgiƫ en Duitsland.

In zeven gemeenten steeg het aantal inwoners met meer dan dertig per duizend inwoners, namelijk in de Noordoostpolder, Waddinxveen, Diemen, Maassluis, Woudenberg en op Vlieland en Schiermonnikoog. De gemiddelde groei was dertien per duizend inwoners.

Zonder immigratie was in bijna iedere gemeente sprake geweest van een krimp, want in bijna elke gemeente is sprake van een sterfteoverschot. Dat betekent dat er meer mensen overlijden dan er worden geboren. In 62 procent van alle gemeenten was er sterfteoverschot, dat was in 2021 53 procent. Dat aantal is in twintig jaar tijd flink gestegen, in 2002 was er in 13 gemeenten sprake van een sterfteoverschot, dat waren voornamelijk gemeenten aan de rand van Nederland. Sindsdien is het aantal gemeenten ook nog verminderd, doordat veel gemeenten zijn samengegaan. De gemeenten waar meer baby’s worden geboren dan mensen overlijden liggen voornamelijk in Flevoland, de Randstad en in en rond Zwolle.

Flevoland is de provincie waar de bevolking het hardst groeit, daarna komen Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De groei in Flevoland was 22 nieuwe mensen per duizend inwoners. In Noord-Holland was het zestien per duizend inwoners en in Zuid-Holland en Utrecht dertien per duizend inwoners. In Flevoland groeide de bevolking doordat er meer mensen werden geboren dan overleden, door binnenlandse verhuizingen en buitenlandse migratie. In Noord- en Zuid-Holland waren er juist meer binnenlandse verhuizers die uit deze provincies trokken.

Het verschil met Zuid-Holland en Utrecht en de andere provincies is niet enorm groot. Zeeland zit op twaalf nieuwe mensen per duizend inwoners, Gelderland, Overijssel en Groningen op elf, Limburg, Friesland en Drenthe sluiten de lijst met negen nieuwe mensen per duizend inwoners.

De grotere steden in Nederland groeiden het hardst. Eindhoven en Almere hadden de sterkste groei met 22 nieuwe mensen per duizend inwoners. Van de grote steden zitten alleen Rotterdam en Breda iets onder het landelijk gemiddelde. Opvallend is dat vanuit de grote steden, met name in de Randstad maar bijvoorbeeld ook Groningen en Eindhoven, meer mensen wegtrekken binnen Nederland dan er bij komen.