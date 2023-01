Griepepidemie in Nederland: hoe worden deze cijfers verzameld?

Voor de tweede week op rij is sprake van een griepepidemie in Nederland. Dit is het geval als minstens 58 op de honderdduizend mensen griepachtige klachten hebben, zoals koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn en een droge hoest. Het RIVM houdt de situatie samen met onderzoeksinstituut Nivel en het Erasmus MC in de gaten. Zij runnen samen het Nationaal Influenza Centrum.

Het Nivel publiceert iedere week cijfers over het aantal mensen (per 100.000 inwoners) met griepklachten. De gegevens die hieraan ten grondslag liggen zijn onder meer afkomstig van verschillende huisartsen verspreid over het land. Deze 140 huisartsen houden bij hoeveel patiƫnten hun praktijk hebben bezocht waarbij griepachtige klachten werden vastgesteld. Bij een deel van deze patiƫnten worden monsters van de keel en neus afgenomen. De huisartsen sturen deze monsters op naar het RIVM. In een laboratorium kijkt het RIVM of er griepvirus in het monster zit.

Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). Het is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Vaak noemen mensen allerlei ziekten met klachten zoals verkoudheid, hoesten en koorts ook “griep”, maar die klachten kunnen ook voorkomen na infectie met andere virussen.

Naast griep gaan ook allerlei andere luchtwegvirussen rond. Laboratoria treffen onder meer het humaan metapneumovirus aan, dat ongeveer dezelfde klachten kan veroorzaken. Ook het RS-virus en het rhinovirus gaan volop rond. Het coronavirus wordt ook nog aangetroffen, maar niet zo vaak als voorheen.

Woensdag meldde onderzoeksinstituut Nivel 66 inwoners met griepachtige klachten op elke 100.000 mensen. Daarmee houdt de griepepidemie aan. Wel daalde dit aantal ten opzichte van de week voor kerst.