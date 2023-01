Uit gevangenis gevluchte man opgepakt bij drugsinval

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Roermond een man opgepakt die uit de gevangenis was gevlucht. Dat gebeurde tijdens een inval in een woning na de aanhouding van twee verdachten van drugshandel in Weert, maakte de politie zondag bekend. De voortvluchtige man moet zijn celstraf van meer dan een jaar verder uitzitten.

De aanhouding volgde op de controle van een personenauto in Weert waarbij volgens de politie een fikse hoeveelheid harddrugs werd gevonden. De twee inzittenden werden aangehouden. Naar aanleiding van deze aanhouding deed de politie een inval in een woning in Roermond. Ook hier vonden de agenten een ruime hoeveelheid harddrugs. De bewoner werd aangehouden. Verder bevond zich in deze woning de man die uit de gevangenis bleek te zijn gevlucht, en ook hij werd ingerekend.