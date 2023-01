Regionale vervoerders hebben last van structureel ziekteverzuim

Regionale vervoerders kampen met een structureel ziekteverzuim, sommigen meer dan voor de coronacrisis. Dat zeggen vervoerders Connexxion en Arriva. De huidige griepgolf leidt bij hen vooralsnog niet tot extra ingrijpen zoals het afschalen van dienstregelingen, maar medewerkers zijn bijvoorbeeld door corona en uitgestelde zorg wel langer uit de running dan voor de pandemie.

Bij Amsterdamse vervoerder GVB stijgt het verzuim en is het plannen van de dienstregeling “lastiger”, maar de dienstregeling wordt nog niet aangepast, zegt een woordvoerder. “Om verzuim te voorkomen kijken we wat mensen nodig hebben zodat ze zich niet ziek melden. Zijn ze toch ziek, dan kijken we welke werkzaamheden ze kunnen doen zodat de afstand tot werk zo klein mogelijk gehouden wordt”, zegt een woordvoerder. Bij GVB werken ongeveer 5000 mensen.

Transdev, het moederbedrijf van regionaal vervoerder Connexxion, signaleert een “echt wel structureel hoger ziekteverzuim dan pre-corona”, zegt een woordvoerder. “Dat is een mix van corona, griep en uitgestelde zorg.” Transdev vervoert dagelijks zo’n 400.000 reizigers.

Transdev neemt nog geen maatregelen vanwege griepverzuim. De griepgolven zijn volgens het bedrijf “van alle tijden”. Door de coronacrisis weet de onderneming nu hoe te handelen, aldus de woordvoerder. “Het moet wel heel erg uit de hand lopen” voordat de vervoerder maatregelen zal nemen. Dan worden medewerkers gevraagd extra te werken of diensten te ruilen. “Soms is afschalen beter dan ongeplande uitval, maar daar is nu geen sprake van.” Transdev biedt openbaar vervoer in onder meer de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Noord-Brabant.

Arriva, waar zo’n 5500 medewerkers werken, zegt “zeker last” te hebben van ziekteverzuim, maar merkt vooralsnog geen grote impact van het huidige griepseizoen. “Sowieso hebben we meer last van ziekteverzuim als gevolg van corona, zoals medewerkers die langdurig in de ziektewet zitten. Dat speelt al sinds vorig jaar”, zegt een woordvoerder. Het ziekteverzuim is op dit moment “niet anders dan in andere jaren”, zegt de woordvoerder. “Er valt wel eens een rit uit, maar we hoeven geen hele dienstregeling af te schalen.” De inhuur van meer medewerkers is nog niet nodig.

Arriva, dat actief is in bijna alle provincies, rijdt met zo’n 1500 bussen. Ook rijden 164 treinen op trajecten in het noorden, oosten en in Limburg. Arriva vervoert momenteel zo’n 400.000 reizigers per dag. Dat is nog altijd niet op het niveau van voor de pandemie.