Bioscopen krabbelen in 2022 uit dal met 25 miljoen bezoeken

De Nederlandse bioscopen hebben het afgelopen jaar 25 miljoen kaartjes verkocht. Dat heeft de Nederlandse bioscoopsector dinsdag bekendgemaakt. Hiermee hebben de theaters zich flink hersteld na twee slechte coronajaren, al zijn de cijfers nog niet terug op het niveau van vóór corona.

Het bezoekersaantal van 25 miljoen betekent een stijging van 75 procent in vergelijking met het historisch slechte jaar 2021. Toen werden er maar 14 miljoen kaartjes verkocht door alle lockdowns en coronarestricties. Het gemiddeld aantal bezoeken per hoofd van de bevolking steeg van 0,8 naar 1,4. In 2022 trokken vooral grote blockbusters als Top Gun: Maverick, Soof 3 en Avatar II veel bezoekers.

De Nederlandse bioscopen lopen zowel wat betreft het herstel als de achterstand op de jaren voor de coronapandemie in de pas met andere Europese landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje. De best bezochte bioscoopfilm in 2022 was de Amerikaanse actiefilm Top Gun: Maverick, met Tom Cruise in de hoofdrol.

De Nederlandse bioscopen maken zich wel zorgen over de stijgende energiekosten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) zijn de kosten de laatste tijd gestegen met een factor van 2,5 tot 3. De sector hoopt dat de overheid de bioscopen hierin tegemoetkomt.