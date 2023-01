McDonald’s in Emmen overvallen

Twee mannen hebben maandagavond een McDonald’s-restaurant in Emmen overvallen. Het tweetal kwam rond 22.15 uur de fastfoodtent aan de Hoenderkamp binnen en had een wapen bij zich. “Het is nog onduidelijk om wat voor een soort wapen het ging. Er zou een schot zijn gelost, wat zou kunnen duiden op een vuurwapen. Maar dat staat nog niet vast”, zegt een politiewoordvoerster.

Of er iets is buitgemaakt, is nog onbekend. De woordvoerster kon niet vertellen hoeveel mensen er binnen waren ten tijde van de overval. De overvallers waren donker gekleed en hadden beiden een sporttas bij zich. De politie heeft onderzoek ingesteld en voert gesprekken met getuigen.