Vincent Jannink maakte in Ter Apel ANP Nieuwsfoto van het jaar

ANP-fotograaf Vincent Jannink heeft de ANP Nieuwsfoto van het jaar 2022 gewonnen. Hij kreeg de prijs voor een foto van asielzoekers die in augustus buiten sliepen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De winnaar werd dinsdag bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking in het stadhuis van Den Haag.

Midden op de foto staat een asielzoeker, gehuld in een deken, in het opvangcentrum waar veel asielzoekers door gebrek aan ruimte buiten moeten slapen. De foto is volgens vakjurylid Leo Blom “een zeer indringend en beklijvend beeld van asielzoekers”. Naast de freelancebeeldadviseur bestond de jury dit jaar uit Eva de Vos, chef fotoredactie van Het Parool, en lector journalistiek en vernieuwing Danielle Arets.

Ook foto’s van Rob Engelaar, van de stille tocht voor de vermoorde Gino, en Laurens Bosch, van de gijzeling bij de Apple Store, waren genomineerd. Ramon van Flymen was met twee foto’s genomineerd. Hij legde de drukte op Schiphol en Oekraïense vluchtelingen op Amsterdam Centraal vast. “Vijf winnaars wat mij betreft”, aldus Blom. “Alle vijf de foto’s zijn goede nieuwsfoto’s. Ze geven treffend de essentie weer van belangrijke nieuwsmomenten. En dat is waar een goede nieuwsfoto aan moet voldoen.”

Laurens Bosch won de publieksprijs voor zijn foto na de beëindiging van de gijzeling van de Apple Store in Amsterdam in februari. De foto kreeg van de twaalf kanshebbers de meeste stemmen.

De fotoprijs, voorheen bekend als de Jos van Leeuwen Fotoprijs, werd voor het vijfde jaar op rij uitgereikt. Vorig jaar ging de prijs naar Bart Maat met zijn foto van Kajsa Ollongren die het Binnenhof verlaat met de leesbare notitie ‘Omtzigt functie elders’. Hij werd door zowel de jury als het publiek verkozen tot winnaar.