Trein met bijna 1000 reizigers urenlang gestrand bij Moordrecht

Een trein met daarin bijna duizend reizigers is donderdagavond door een technisch mankement gestrand bij Moordrecht. Op sociale media klaagden inzittenden van de trein onder meer over een gebrek aan verlichting, drinken en eten. De trein was rond 18.00 uur vertrokken uit Den Haag richting Enschede.

Een woordvoerder van NS spreekt van “uitzonderlijke omstandigheden” die “extreem vervelend” zijn. Rond 22.00 uur kon NS beginnen met het evacueren van de gestrande treinreizigers, aldus een woordvoerder.

De trein kwam door een technisch defect stil te staan op een zogeheten ‘fly-over’, een kruising van sporen. Volgens de woordvoerder was het hierdoor lastig om de reizigers te evacueren. “In eerste instantie is geprobeerd de trein weg te slepen, maar door een ander technisch mankement kon dit niet.” Het zoeken naar alternatieven nam veel tijd in beslag, aldus de woordvoerder.