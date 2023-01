Aantal coronagevallen keldert verder en ziekenhuizen lopen leeg

Het coronavirus wordt steeds minder vaak aangetroffen. In de afgelopen week zijn 3245 positieve tests geregistreerd. Dat is het laagste niveau sinds 8 augustus 2020, 888 dagen geleden.

Vergeleken met vorige week is het aantal nieuwe gevallen met 40 procent gedaald. Dat is de snelste daling op weekbasis sinds 30 april vorig jaar.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreert alleen de uitslagen van coronatests die in de teststraten van de GGD’en zijn uitgevoerd. Zelftests worden niet meegerekend. Mensen kunnen wel via een apart platform, de Infectieradar, doorgeven dat hun zelftest positief was, en ook daar is een daling te zien. Verder worden er minder virusdeeltjes aangetroffen in het rioolwater. Dat niveau is sinds eind december meer dan gehalveerd.

Doordat minder mensen met corona besmet raken, hoeven ook minder mensen in een ziekenhuis te worden opgenomen. Ziekenhuizen behandelen momenteel nog 511 mensen die het virus onder de leden hebben, het laagste aantal sinds 15 december. Sinds vorige week vrijdag zijn 207 bedden vrijgekomen. In de afgelopen zeven werkdagen zijn gemiddeld 105 coronapati├źnten in een ziekenhuis beland, de laagste instroom sinds 20 december.

De meeste mensen die het virus oplopen, hebben de versie BQ.1, maar dit aantal neemt niet meer toe. Het aandeel van een nieuwe subvariant, met de naam XBB, loopt wel langzaam op, maar zit nog op een laag niveau.