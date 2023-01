Jetten: fundamentele keuzes nodig tegen dreigend stroomtekort

Energieminister Rob Jetten verwacht dat het mogelijk is een stroomtekort na 2030 te voorkomen, maar daarvoor zijn wel “fundamentele keuzes” nodig. Het is “een van mijn topprioriteiten” om in samenwerking met omringende landen te voorkomen “dat we in het donker komen te zitten”. Dat zegt de bewindsman naar aanleiding van een rapport waarin netbeheerder TenneT waarschuwt voor een dreigend tekort aan stroom na 2030.

De reden hiervoor is dat Nederland meer afhankelijk wordt van elektriciteit en het aanbod aan stroom juist beperkt is. Groene stroom wordt vooral opgewekt in zonnepanelen en door windmolens, die afhankelijker zijn van het weer. Jetten wil enerzijds kijken naar groen “flexibel vermogen dat wat kan opvangen op het moment dat er minder wind- of zonne-energie beschikbaar is”.

Daarnaast wil het kabinet meer mogelijkheden om energie op te slaan. Investeringen uit het klimaatfonds kunnen daarbij helpen. Als het gaat om energieopslag, is Jetten “onder de indruk van hoe snel de techniek gaat”.

Volgens TenneT is er vooralsnog voldoende productiecapaciteit om Nederland van elektriciteit te voorzien, in ieder geval tot 2025. Maar de vraag naar elektriciteit zal daarna verder toenemen, verwacht de netbeheerder. En die vraag gaat samen met een afnemende opwekking van elektriciteit uit Europese kolen-, gas- en kerncentrales. Ondertussen zoeken landen hun heil in het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld uit wind en zon. Maar die maken het elektriciteitssysteem steeds meer afhankelijk van het weer, aldus TenneT, dat de leveringszekerheid van elektriciteit daardoor ziet afnemen.