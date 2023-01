Vakbonden blij met kabinetsplan verplichte gedragscode werkvloer

Vakbonden zijn blij met het kabinetsplan om een gedragscode verplicht te stellen op de werkvloer om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. FNV en CNV spreken allebei van een “goede eerste stap”. Wel benadrukken zij dat het uiteindelijk aankomt op de handhaving van de nieuwe regels, waarbij FNV-vicevoorzitter Kitty Jong die rol weggelegd ziet voor de Arbeidsinspectie.

Ook willen beide bonden dat een vertrouwenspersoon verplicht wordt. Hier werd vrijdag niets meer over duidelijk, maar FNV’er Jong verwacht vanwege eerdere aankondigingen dat deze verplichting er wel komt. Volgens de vicevoorzitter zijn er al heel veel organisaties met een gedragscode en vertrouwenspersoon, maar is het verplicht stellen ervan nodig om seksueel wangedrag op de werkvloer te helpen voorkomen. “Dit had al jaren eerder gemoeten.”

Volgens het CNV zijn “werkgevers nu echt aan zet”. “Hier mag echt geen plaats voor zijn op de werkvloer. Vooral omdat op het werk sprake is van een machtssituatie: je hebt je werk nodig voor je inkomen”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin in een toelichting. “Werkgevers zonder vertrouwenspersonen hoeven niet te wachten op een kabinetsverplichting maar moeten hier vandaag al werk van maken.”

Ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) meldden vrijdag dat zij eraan denken om zo’n gedragscode verplicht te stellen voor werkgevers, net als een klachtenregeling. In dit actieplan willen ze 11 miljoen euro steken. Wetten en regels moeten voorkomen dat mensen over de grens gaan en ervoor zorgen dat ze sneller worden bestraft als ze dat doen.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland erkennen dat er een belangrijke taak voor bedrijven is weggelegd om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Daarbij is volgens de organisaties vooral een cultuurverandering nodig, aangezien op wettelijk vlak de Arbowet werkgevers al verplicht een veilige werkplek te bieden.

“Meerdere spraakmakende zaken hebben de afgelopen jaren laten zien dat hier in de hele samenleving nog veel verbetering mogelijk is”, zegt een woordvoerder over grensoverschrijdend gedrag. “Mede daardoor is hier binnen bedrijven veel meer aandacht voor ontstaan en dat is een goede zaak.” Het is daarbij belangrijk dat het normaal wordt om elkaar aan te spreken als iemand te ver gaat, zeggen de belangenbehartigers voor het bedrijfsleven.