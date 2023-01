Politie nodigt politicus en advocaat uit voor uitleg taser

De politie nodigt BIJ1-politicus Sylvana Simons en advocaat Gerald Roethof uit om een training met een stroomstootwapen mee te maken. De twee zaten vrijdagavond in het tv-programma Op1 en deden daar kritische uitspraken over het gebruik van het wapen. Het zou onder meer te makkelijk worden gebruikt.

Volgens de politie bleek uit de uitzending dat Simons en Roethof, en ook de presentatoren Natasja Gibbs en Nadia Moussaid, “geen volledig beeld hebben van inzetcriteria, werkwijze en langlopende pilot van het stroomstootwapen in Nederland”. Ook de twee presentatoren zijn uitgenodigd om een training met de taser mee te maken.

Het onderwerp kwam in Op1 aan de orde naar aanleiding van een arrestatie in de Verenigde Staten, begin deze maand, die fataal afliep. Een zwarte man, toevallig een neef van Black Lives matter-oprichter Patrisse Cullors, werd door de politie in Los Angeles tot twee keer toe 30 seconden getaserd terwijl hij al op de grond lag. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

Volgens de politie is het gebruik van het wapen in Nederland op geen enkele manier te vergelijken met de VS, zo zei een woordvoerder maandag tegen het AD.