Mirjam Bikker officieel fractievoorzitter van de ChristenUnie

Mirjam Bikker heeft het voorzitterschap van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie officieel overgenomen van Gert-Jan Segers. Daartoe heeft haar fractie volgens Segers besloten “met heel luid applaus” na een vergadering. Zij was de enige kandidaat.

“Je kan denken dit is een woelige tijd, dit is spannend en ik loop weg”, zegt ze over de maatschappelijk en politiek onrustige periode waarin ze het leiderschap overneemt. “Maar dat is niet hoe ik in elkaar zit.” Ze wil een verzoenende manier van politiek bedrijven omdat ze denkt dat er “zoveel meer is dat ons bindt, dan dat ons scheidt”.

Meermaals haalt Bikker haar inspirator Martin Luther King aan, de dominee die een sleutelfiguur was in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. “Wat ik van hem zo heb geleerd: duisternis drijf je niet uit met duisternis, maar met licht”, aldus Bikker. Ze wil daarom hoopvolle boodschappen verkondigen, “maar wel rechtdoen aan de pijn die er is, het verdriet dat er is”.

De nieuwe politiek leider Bikker is Tweede Kamerlid sinds 2021 en heeft zich met name laten zien in debatten over zorg- en justitieonderwerpen waaronder medisch-ethische kwesties. Daarvoor was ze fractieleider voor haar partij in de Eerste Kamer. De politica begon haar politieke carrière als gemeenteraadslid.

Segers maakte vrijdag zijn besluit bekend om na zeven jaar fractievoorzitterschap bij de christelijke partij zijn verantwoordelijkheden over te dragen aan Bikker. Volgende week beëindigt hij ook zijn loopbaan als Kamerlid na ruim tien jaar. Onder zijn leiding wist hij twee keer te bedingen dat de CU in de regering kwam, beide keren als kleinste partij in een coalitie met VVD, D66 en CDA. Hij zegt zijn functie “met het volste vertrouwen” over te dragen aan Bikker.

“Hier staat Mirjam”, zegt Bikker op de vraag in hoeverre haar leiderschapsstijl verschilt met die van Segers. De stijl kan verschillen, maar de inhoudelijke overtuigingen zijn volgens haar hetzelfde, die ze samenvat als “christelijk sociale politiek, groen, waardevast”.