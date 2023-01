Politie: op Amsterdamse opvang gemaakte beelden niet strafbaar

De politie heeft een melding binnengekregen van een kinderopvangbedrijf in Amsterdam over een medewerker die verschillende beelden heeft gemaakt van kinderen en deze online heeft geplaatst. Dat is onwenselijk, maar vooralsnog is er geen strafbaar feit gepleegd, zo bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van het AD.

Een 19-jarige stagiaire van het kinderdagverblijf Kindergarden maakte de beelden, en plaatste die vervolgens op Snapchat en TikTok. Op de beelden zijn geen kinderen naakt te zien, aldus de politie. “Er wordt nog wel naar de zaak gekeken, maar vooralsnog is er geen aanleiding om te denken dat het hier gaat om een strafbaar feit.”

Directeur van Kindergarden Nicole Krabbenborg meldt dat een van de ouders zondagochtend een video op sociale media zag rondgaan en hierop Kindergarden mailde. Het ging om een compilatie van 43 seconden. Er is toen meteen een crisisteam opgesteld. “Het gaat om onacceptabele beelden.” Zo was bijvoorbeeld te zien hoe een kind werd gevraagd een zeehond na te doen en was er beeld van twee spelende kinderen die op elkaar lagen, met hierbij de tekst ‘ze beginnen al vroeg’.

Zondag is aangifte gedaan bij de politie, die meldt dat er geen strafbaar feit te zien is op de beelden. Het kinderdagverblijf blijft nog in gesprek met de politie.

Krabbenborg noemt het handelen van de stagiaire “ontzettend naïef en onacceptabel”, maar wil hier wel bij schetsen dat het niet gaat om een kwaadaardig bedoelde actie. Op de telefoon van de jonge vrouw zijn nog meer filmpjes van de kinderen gevonden die allemaal “heel liefdevol” waren. “Daarbij is de vrouw ook haar stage kwijt en mogelijk ook haar opleiding”, aldus de directeur. Haar naam en foto gaan rond op sociale media. “In mijn optiek is ze genoeg gestraft. Ik vind het choquerend wat er nu op sociale media gebeurt.”

Medewerkers van Kindergarden mogen geen privételefoon bij zich hebben op de werkvloer en ook geen privéfilmpjes maken. Wel worden beelden gemaakt voor de ouders op iPads van Kindergarden zelf. De jonge vrouw moest vanuit haar opleiding als leeropdracht wat beelden maken, en waarschijnlijk heeft ze hier dus misbruik van gemaakt. Haar begeleider, die “21 jaar ervaring heeft in de kinderopvang”, heeft het hierdoor niet opgemerkt, schetst Krabbenborg.