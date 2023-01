Vrij drukke ochtendspits maar niet per se door gladheid

Het is dinsdagochtend een vrij drukke ochtendspits, aldus de ANWB. Rond 08.00 uur stond er ruim 700 kilometer file. De drukte op de weg komt niet per se door de voorspelde gladheid, aldus een woordvoerder van de ANWB. “Het is op dinsdagen en donderdagen vooral druk op de weg omdat veel mensen op die dagen naar kantoor gaan.”

Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is zo’n drie kwartier vertraging vanwege gaten in het wegdek, waardoor de rechterrijstrook is afgesloten. Ook staat er een vrij lange file op de A4 bij Den Haag vanwege een kapotte vrachtwagen. Die file levert zo’n 50 minuten vertraging op. Verder is het vooral druk op de weg in het zuiden van het land vanwege de dagelijkse files.