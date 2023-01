Code geel in groot deel land in nacht van woensdag op donderdag

In de nacht van woensdag op donderdag is in een groot deel van het land code geel van kracht. Met uitzondering van het noordwesten en het noorden is er kans op plaatselijke gladheid door hagel- en sneeuwbuien, aldus het KNMI woensdag.

Het weerinstituut waarschuwt dat er na buien bevriezing kan optreden van natte weggedeelten. De gladheid verdwijnt donderdagochtend rond 10.00 uur.

Code geel is woensdagochtend al van kracht in Friesland. Daar is het plaatselijk glad als gevolg van het bevriezen van natte weggedeelten. Later op woensdag geldt code geel in het Waddengebied. Tussen 15.00 uur en 20.00 uur komen daar plaatselijk zware windstoten voor van tot wel 90 kilometer per uur. Deze worden met name verwacht tijdens buien en komen uit zuidwest tot west.