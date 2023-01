Minister: zorgwerkgevers moeten aangifte tegen geweld gaan doen

In de zorg moet het de norm worden dat werkgevers aangifte doen voor hun werknemers, als die tijdens hun werk slachtoffer zijn geworden van agressie of geweld. Die toezegging heeft minister Conny Helder (Langdurige Zorg) aan de Tweede Kamer gedaan in het debat over toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel. Voor de zomer wil Helder hierover afspraken hebben gemaakt met de werkgevers in het hele land.

“Daar gaat een krachtig signaal van uit”, zei Helder. Volgens haar laten werkgevers hiermee zien dat agressie en geweld onacceptabel zijn en dat zij achter hun zorgpersoneel staan. De minister vindt evenals de Tweede Kamer dat agressie en geweld tegen zorgpersoneel niet te tolereren zijn, maar ziet dat het een groot probleem is. De aangiftebereidheid is te laag, vinden Helder en de Kamer. “Het is belangrijk om aangifte te doen”, benadrukt Helder. Door het toch al overbelaste zorgpersoneel te ‘ontzorgen’ door de aangifte uit handen te nemen, hopen de minister en de Kamer dat er vaker aangifte wordt gedaan.

De minister staat, tot ongerustheid van D66 – welwillend tegenover het voorgestelde lik-op-stukbeleid van het CDA. De christendemocraten willen agressors meteen een boete geven als het geweld op camera staat, of hen – afhankelijk van de misstap – verplichten een agressietraining te volgen. D66 maakt zich met name zorgen over het schenden van de privacy. “Het is ingewikkeld”, erkent Helder, “maar het is het overdenken waard. Ik wil dit onderzoeken.”

Moties van de PVV en de Groep Van Haga om daders van agressie tegen zorgpersoneel celstraffen op te leggen en om ervoor te zorgen dat aangiftes van agressie tegen zorgmedewerkers altijd en snel worden behandeld, ontraadde de minister. Over deze en negen andere moties wordt dinsdag gestemd.

Woordvoerder van beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91, Michel van Erp, zegt het “zeker een goed plan” te vinden dat werkgevers namens hun bedreigde werknemers aangifte doen. “Daarmee wordt het uit handen van de zorgprofessional genomen.”

De beroepsorganisatie merkt dat een groot deel van de zorgmedewerkers denkt dat het geweld erbij hoort. “Dat kan nooit de bedoeling zijn. Er zal nu iets moeten gebeuren.”