Touringcarchauffeurs sluiten zich aan bij staking streekvervoer

Touringcarchauffeurs leggen donderdag en vrijdag ook het werk neer, in navolging van bus- en treinpersoneel in het streekvervoer. Dat meldt vakbond FNV, die met de staking de eisen voor een betere cao voor touringcarchauffeurs wil afdwingen. Veel van de chauffeurs zouden daarnaast ook werkzaam zijn in het streekvervoer.

Bij de verschillende touringcarbedrijven werken volgens FNV ongeveer 3000 werknemers. Net als die in het streekvervoer hebben zij ook te maken met een hoge werkdruk en veel ziekteverzuim. Ook kunnen chauffeurs moeilijk rondkomen van hun salaris, stelt de vakbond.

FNV eist dat de lonen meestijgen met de inflatie en staat daarmee op een loonsverhoging van ruim 10 procent. Werkgevers bieden echter een verhoging in twee stappen, een van 7 procent in 2023 en een van 3 procent in 2024, met daarbovenop een eenmalige uitkering van 500 euro. Dat is volgens FNV-bestuurder Lutz Kressin onvoldoende. “Het bod dat werkgevers deden is veel lager dan de inflatie. Dan gaan de chauffeurs er dus nog meer op achteruit.”

Medewerkers van het streekvervoer in het hele land leggen donderdag en vrijdag het werk neer. Zij willen met deze stakingen een betere cao afdwingen. Regionale vervoerder waarschuwen dat de stakingen kunnen leiden tot uitval van busritten en regionale treinen. Alleen in NS-treinen en in het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt dan niet gestaakt, want dat personeel heeft eigen cao’s.