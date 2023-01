Vervoerder Arriva waarschuwt voor gevolgen staking streekvervoer

Regionaal vervoerder Arriva waarschuwt woensdag voor verstoringen in de dienstregeling op donderdag 19 en vrijdag 20 januari als gevolg van aangekondigde landelijke stakingen in het streekvervoer. Daardoor kan de dienstregeling van Arriva verstoord raken, meldt de vervoerder op Twitter.

“We adviseren reizigers gebruik te maken van ander vervoer”, zegt Arriva. “Pas op het laatste moment is duidelijk of er ritten uitvallen door de staking. Als dat het geval is, wordt dat zo snel mogelijk verwerkt in alle reisplanners- en apps”, schrijft de vervoerder op de website.

De komende dagen leggen duizenden buschauffeurs, machinisten en conducteurs in het streekvervoer het werk neer. Vakbond FNV kondigde in de nacht van dinsdag op woensdag de staking aan na een cao-overleg waarin de bonden en werkgevers niet tot een akkoord konden komen.