Oosten en zuidoosten van Nederland regionaal wit na sneeuwval

In het zuidoosten en oosten van het land is het regionaal wit, meldt Weeronline donderdagochtend. Op verschillende plaatsen is zo’n 4 centimeter sneeuw gemeten.

Vooral op de Veluwe, rondom Nijmegen en in het oosten van Noord-Brabant en in Limburg bleef na sneeuwval in de tweede helft van de nacht een paar centimeter liggen. Inmiddels trekt de sneeuwzone weg naar Duitsland, maar in het zuiden van Limburg kan het nog tot ver in de ochtend blijven sneeuwen. Vanuit het westen breekt de zon door, vooral in het noorden van het land zijn er nog winterse buien. Het kwik loopt op naar 2 graden in Zuid-Limburg tot 6 aan de kust.

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag trekken vooral over de zuidelijke helft van het land nog winterse buien over. In eerste instantie gaat het om een mix van regen en natte sneeuw, maar volgens Weeronline gaat het later op de avond in het oosten weer sneeuwen. Hier kan dan nog een sneeuwdek van zo’n 2 centimeter worden gevormd. De temperatuur zakt richting het vriespunt en lokaal is er grote kans op gladheid.

Vrijdag overdag trekken er meer winterse buien over het land.