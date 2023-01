Jetten hoopt voor consumenten dat energierekening blijft dalen

Minister Rob Jetten (Energie) hoopt van harte dat de energieprijzen blijven dalen, en dat energieleveranciers dit doorvertalen naar de energierekening voor consumenten. Want hoewel mensen fors aan het besparen zijn en er een prijsplafond geldt, “zijn de prijzen nog steeds hoog. Ik vind het woord meevallen nog altijd niet van toepassing”, zei Jetten voor het begin van de ministerraad.

Voor de schatkist is het “fijn” dat energieleveranciers minder subsidie voor het prijsplafond hebben aangevraagd dan het kabinet had begroot, “maar uiteindelijk gaat het om de energierekening bij de mensen thuis”, zegt Jetten. Sinds de afgelopen zomer ziet Jetten dat de energieprijzen op de internationale markt “fors zijn gedaald”. Hij hoopt dat de “dalende lijn flink doorzet. We zagen dat mensen wakker lagen van de hoge energierekening.” Voor heel veel mensen is die rekening nog steeds “heel erg hoog”. Als de prijzen zich gaan normaliseren is dat voor “veel mensen thuis echt goed nieuws”.

Nederland is inmiddels niet meer afhankelijk van Russisch gas en dat geldt volgens Jetten ook voor steeds meer andere Europese landen zoals Duitsland. “Zolang de Russische oorlog in Oekra├»ne doorgaat is dit het nieuwe normaal en zullen we geen energie meer uit Rusland importeren. We zullen verder moeten gaan met besparen, diversificeren en sneller verduurzamen.”

Veel zorgen over volgende winters heeft Jetten niet. Hij hoopt deze winter te eindigen met zo goed mogelijk gevulde gasopslagen. Met extra import van lng wil hij de gasopslagen weer vullen. De komst van nieuwe lng-terminals is daarbij wel van belang, benadrukt Jetten.

Als het nodig is, is het kabinet bereid subsidie aan leveranciers te geven om zo voldoende gasvoorraad te garanderen. “Maar met deze marktprijzen kan de markt dat ook zelf doen.”

Hij verwacht niet dat de gasprijzen net zo de pan uitrijzen als deze zomer. Dat was ook deels de schuld van de EU-landen zelf, zegt Jetten. Die beconcurreerden elkaar om zo veel mogelijk gas in te kopen, waardoor de prijzen stegen. “Dit jaar kopen we veel meer samen en geleidelijker in, waarmee we kunnen voorkomen dat die prijs weer zo onrustig wordt als in augustus.”