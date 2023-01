KNMI: code oranje beëindigd in heel het land

In heel het land is code oranje beëindigd, meldt het KNMI vrijdagmiddag. Eerder op de dag gold die code in de provincies Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant wegens sneeuwval en verwachte gladheid op de weg.

Het KNMI voorzag eerder dat code oranje nog tot 18.00 uur zou gelden in de zuidelijke helft van Limburg, maar ook daar is overgeschakeld naar code geel. Ook in andere delen is of wordt code geel van kracht. Op meerdere plekken van het land, behalve in het noordoosten, is namelijk kans op gladheid door sneeuwresten en/of bevriezing van natte wegen. De kans op gladheid houdt aan tot zaterdagochtend.

Vrijdag waren er door de weersomstandigheden zeker honderd incidenten op de Nederlandse wegen als gevolg van de gladheid, meldde Rijkswaterstaat eerder. Het ging onder meer om ongevallen en slippartijen. Vooral in het zuiden van het land ging het vaak mis. Ook waren er veel files als gevolg van de sneeuwval.

Hoewel code oranje is ingetrokken, waarschuwt Rijkswaterstaat weggebruikers alert te blijven op gladheid in een groot deel van het land.