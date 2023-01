Minder dan 400 coronapatiënten in de ziekenhuizen

Ziekenhuizen behandelen steeds minder mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Het totale aantal opgenomen patiënten is vrijdag gezakt tot onder de 400.

Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) hebben de ziekenhuizen momenteel 375 positief geteste mensen onder hun hoede. Dat is het laagste aantal sinds 25 november, bijna twee maanden geleden.

In de afgelopen dag zijn 32 bedden vrijgekomen. Het is de dertiende achtereenvolgende werkdag waarop de bezetting daalt. Op zaterdagen, zondagen en feestdagen komt het LCPS niet met cijfers. Begin januari behandelden ziekenhuizen ongeveer 800 mensen die het coronavirus hadden opgelopen.

Dat de totale bezetting daalt, komt doordat minder mensen met coronaklachten in het ziekenhuis belanden. In iets meer dan twee weken tijd is de instroom gehalveerd. Over de afgelopen zeven werkdagen hebben ziekenhuizen gemiddeld 75 mensen met corona per dag opgenomen. Dat is het laagste niveau sinds 8 december.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen daalt al ongeveer een maand. In de afgelopen zeven dagen heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) slechts 1904 positieve tests geregistreerd. Dat is het laagste niveau sinds juli 2020. Vergeleken met de week ervoor is het aantal bevestigde gevallen gedaald met 41 procent.

De cijfers geven geen volledig beeld. Het RIVM registreert alleen de uitslagen van coronatests die in de teststraten van de GGD’en zijn uitgevoerd. Daarom gebruikt het instituut ook andere manieren om de verspreiding van het virus in de gaten te houden. Zo kunnen mensen op het platform Infectieradar doorgeven dat hun test positief was. Zelftests worden daarin ook meegenomen, en ook daar is een daling te zien. Bovendien worden steeds minder virusdeeltjes gevonden in het rioolwater. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk minder coronabesmettingen zijn om vast te stellen.