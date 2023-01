OM: vijf nieuwe meldingen na eerste zitting grote sextortionzaak

De politie heeft vijf nieuwe meldingen binnengekregen na de eerste zitting donderdag van het “grootste onderzoek naar onlinemisbruik van minderjarigen ooit in Nederland.” Een 24-jarige man uit Etten-Leur wordt daarin verdacht van het afpersen van meer dan honderd minderjarige meisjes.

“Onderzocht wordt of deze meldingen in verband kunnen worden gebracht met deze verdachte”, meldt het Openbaar Ministerie. “Dat wordt nu verder uitgezocht.”

De verdachte zou zijn slachtoffers hebben verleid tot het sturen van naaktfoto’s en ze vervolgens hebben afgeperst, maakte het OM donderdag bekend in de rechtbank in Breda. Hij zocht contact met de meisjes onder een valse naam. In zijn computer vond de politie 150 mappen met verschillende meisjesnamen. In sommige submapjes staan soms duizenden afbeeldingen van een slachtoffer.

Ondanks het grote aantal slachtoffers dat de man mogelijk maakte, werd slechts acht keer aangifte gedaan. Het OM zegt daarover: “Het onderzoek is nog volop bezig en veel moet nog worden uitgezocht. In algemene zin is het zo dat slachtoffers terughoudend zijn met het doen van aangifte in dit soort zaken. Angst en schaamte kunnen daarbij een rol spelen.”