Regionale treinen van Arriva rijden vrijdag niet

Arriva laat als gevolg van de staking in het openbaar vervoer vrijdag geen regionale treinen rijden. “Arriva heeft geprobeerd om een passende dienstregeling te maken met de medewerkers die zich niet als staker hebben gemeld. Helaas is dit in geen van de regio’s, waar Arriva haar treinen rijdt, gelukt”, meldt het vervoersbedrijf.

Dat betekent dat er geen Arriva-treinen rijden in onder meer Limburg, de Achterhoek en op de Vechtdallijnen. De precieze impact van de staking op de busdienstregeling is nog niet duidelijk. Arriva verwacht daarvoor hetzelfde beeld als tijdens eerdere stakingsdagen. Dat betekent dat reizigers er niet met zekerheid van uit kunnen gaan dat hun bus rijdt. Arriva adviseert reizigers rekening met uitval van hun bus te houden en als het mogelijk is alternatief vervoer te gebruiken.

De FNV-staking is het gevolg van stukgelopen cao-onderhandelingen. Ook donderdag is gestaakt.