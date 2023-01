Politie ‘zichtbaar en onzichtbaar’ aanwezig bij Feyenoord-Ajax

De Rotterdamse politie is zondagmiddag in ruime mate en, naar eigen zeggen, “zichtbaar en onzichtbaar” aanwezig rond stadion De Kuip. Daar begint om 14.30 uur de beladen voetbalwedstrijd tussen aartsrivalen Feyenoord en Ajax. Over hoe de politie van plan is om de wedstrijd in goede banen te leiden wil een woordvoerder weinig kwijt.

Wel zegt de politie dat er “meerdere scenario’s zijn gemaakt” om ervoor te zorgen dat de bus met de selectie van Ajax veilig op het terrein van het stadion kan komen.

Zowel de club als de autoriteiten willen een herhaling van de ongeregeldheden bij de laatste editie in Rotterdam voorkomen. Op 19 december 2021 werden rond de wedstrijd 78 mensen aangehouden, onder meer voor het bezit van zwaar illegaal vuurwerk, belediging en openlijke geweldpleging. Toen de bus van Ajax bij het stadion arriveerde werd die door honderden relschoppers belaagd met rookbommen en vuurwerk. Ook was er een groep van ruim honderd mensen die met onder meer vuurwerk en flessen naar de politie gooide.

Die wedstrijd, die vanwege de coronamaatregelen in een lege Kuip werd gespeeld, stond onder hoogspanning vanwege de aanwezigheid van ex-Feyenoordspeler Steven Berghuis, die in de zomer van 2021 een veelbesproken overstap maakte naar de Amsterdamse club.

Het is de eerste keer sinds 27 januari 2019 dat de Klassieker weer in een volle Kuip wordt gespeeld. Bij de wedstrijden tussen beide rivalen zijn al jarenlang geen supporters van het uitspelende team welkom vanwege de ongeregeldheden en veiligheidsrisico’s in het verleden rond deze ontmoeting.