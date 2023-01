In een woning in Utrecht heeft in de nacht van maandag op dinsdag een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een persoon gewond geraakt. De politie meldt dat een verdachte is aangehouden.

De steekpartij vond plaats in een woning aan de Mexicodreef in de noordelijke wijk Overvecht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekendgemaakt. Er werd onder meer de hulp ingeroepen van een traumahelikopter.