Geen Nederlands geld betrokken bij corruptiezaken in Oekraïne

Er is op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat Nederlands geld betrokken is in de corruptiezaken die aan het licht zijn gekomen in Oekraïne. Dat laat een woordvoerder van minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) weten. De bewindsvrouw coördineert de humanitaire hulp aan Oekraïne.

President Volodimir Zelenski ontsloeg dinsdag een aantal topbestuurders wegens vermeende corruptie, of ze stapten vrijwillig op. Het betrof een aantal gouverneurs en onderministers. Zo zou onder meer eten voor militairen zijn terechtgekomen in de zwarte handel. Oekraïne is een van de corrupste landen van Europa.

Volgens de woordvoerder loopt Nederlandse steun grotendeels via multilaterale instellingen zoals de Verenigde Naties. Hierover is nauw contact. Schreinemacher vindt dat de regering van Oekraïne snel heeft gehandeld toen berichten over corruptie opdoken. “Dit was in het verleden anders en Oekraïne heeft hierin de afgelopen tijd progressie laten zien”, aldus de woordvoerder.

Nederland maakt dit jaar 2,5 miljard euro vrij voor steun aan Oekraïne. Het overgrote deel is bedoeld voor militaire hulp.