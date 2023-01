Hoekstra: besluit mensenrechtenhof duidelijk signaal aan Rusland

Het besluit van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat Rusland zich moet verantwoorden voor zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17 is volgens minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) “een duidelijk signaal aan Rusland”. De bewindsman spreekt van een “belangrijke mijlpaal”.

Het hof besloot woensdag dat het zich zal buigen over de rol van Rusland in de zaak. Een zogeheten statenklacht van Nederland zal in behandeling worden genomen. Datzelfde gebeurt ook met de meeste individuele klachten van nabestaanden van MH17-slachtoffers.

Volgens de bewindsman is het een cruciale stap in de zaak die Nederland heeft aangespannen. Het hof heeft volgens hem “vastgesteld dat Rusland betrokken was bij het neerhalen van vlucht MH17. Het is de eerste keer dat een internationale rechter zich hierover uitspreekt, een duidelijk signaal aan Rusland”.