Boswachter, experts en bestuurders: aanpak drugsafval kan beter

Om drugsdumpingen op te ruimen en te voorkomen, kunnen en moeten de betrokken overheden en diensten beter gaan samenwerken. Dat hebben lokale en regionale bestuurders Kamerleden op het hart gedrukt bij een werkbezoek aan Noord-Brabant.

Tweede Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Eva van Esch (Partij voor de Dieren) gingen kijken bij een put die in maart 2021 werd ontdekt achter een drugslab. Daar waren zoveel chemicaliën in geloosd, dat de opruimkosten van ongeveer een miljoen euro haast niet meer te dragen bleken voor de grondeigenaar, de stichting Brabants Landschap. Dit voorjaar moeten de grondige opruimwerkzaamheden beginnen.

Er is veel geleerd van deze put en nog twee vergelijkbare dumplocaties, zo kregen de parlementariërs te horen. Maar de aanwezige dijkgraaf, gedeputeerde, twee burgemeesters en mensen die bezig zijn met natuur, misdaad en de watervoorziening, denken dat het nog veel beter kan.

“Ik heb helaas al veel drugsafval gezien en ik herkende de lucht”, zegt boswachter Erik de Jonge, die de put in Halsteren ontdekte. Volgens hem zou het best kunnen dat collega’s die minder vaak op dumpingen gestuit waren, deze put ook hadden opgemerkt. Het komt vaker voor dat de autoriteiten “steeds opnieuw het wiel uitvinden”, valt hem op.

De aanpak van lozingen van drugsafval is niet alleen een kwestie van strengere controles, zeggen alle aanwezige deskundigen. Ze wezen de Kamerleden bijvoorbeeld op sociale problematiek, waardoor mensen uit geldnood hun erf ter beschikking stellen aan criminelen. Intussen vreest de georganiseerde misdaad weinig van het Nederlandse strafrecht, terwijl er wel goede voorzieningen en infrastructuur zijn waar ze van kunnen profiteren. Criminelen zouden zelfs inspelen op anti-overheidssentimenten op het Brabantse platteland.

Ook het opruimen is complex. Er treedt schade op aan natuur en milieu, en zelfs de waterzuivering heeft er last van. De hoge onderzoeks- en opruimkosten leveren de overheid én de grondeigenaren ook nog altijd hoofdpijn op.

Kamerlid Bisschop zegt mede door het bezoek doordrongen te zijn van de noodzaak van betere samenwerking in de aanpak. “Zorg er nou voor dat er één centraal punt is dat de provincies kan ondersteunen en sturen.” Hij ziet wel iets in de suggestie om daar bijvoorbeeld een speciale dienst voor op te richten. Van Esch viel vooral op dat er nauwelijks iets is geregeld voor de grote kosten van het natuurherstel.

Boswachter De Jonge hoopt dat het werkbezoek tot verbeteringen zal leiden. “Iedereen die een rol kan spelen en knopjes om kan zetten, moet dat doen. Dan valt er nog super veel te winnen.”